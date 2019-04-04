أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان المجلس الدستوري تثبيت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميًا، ودعوة البرلمان للانعقاد الأحد القادم لترسيم الاستقالة والدخول في المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما.

ولفتت إلى رسالة الرئيس بوتفليقة الأخيرة للشعب الجزائري، ملتمسا فيها الصفح والمسامحة على أي تقصير منه من دون قصد، داعيا إياهم إلى الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به البلاد.

ورصدت مواقف الأحزاب السياسية من استقالة الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى ترحيب قاداتها بهذه الخطوة مع الدعوة إلى إبعاد بقايا السلطة الراحلة.

وتطرقت صحف الخميس إلى الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مخبرة عن استشهاد شاب فلسطيني واصابة اخر على يد مستوطنين إسرائيليين جنوبي مدينة نابلس.

وأنبأت عن تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أن حل الأزمة الليبية، سيضعه الليبيون أنفسهم دون تدخل أجنبي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي يدعم مصالحة شاملة بين كافة الأطراف الليبية.

ورصدت صحف الجزائر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى اجتماع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم يرشح منه أي قرار لكسر جمود مسار الـ"بريكست".