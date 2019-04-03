أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأريعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، اعتبارا من يوم أمس، منهيا بذلك حكما دام 20 عاما.

وأبرزت خطاب نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمام قادة القوات وقادة النواحي العسكرية الستة، وقالت إنه سرع استقالة الرئيس بوتفليقة، لافتة إلى أن قايد صالح طالب بتفعيل مواد الدستور الخاصة بإعلان حالة شغور المنصب فورا.

ولفتت إلى خروج آلاف المواطنين ليلة أمس إلى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الجزائر للاحتفال بتنحي الرئيس بوتفليقة، مشيدين بوقوف الجيش إلى جانب مطالب الشعب.

وسجلت ترحيب النخب والأحزاب السياسية بما فيها المعارضة بتنحي الرئيس بوتفليقة، مقدرين أن ذلك يجنب البلاد الدخول في انزلاقات خطيرة تمس بالأمن والاستقرار.