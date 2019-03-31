أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح امس أن الجيش لن يتسامح مع"أطراف داخلية تجتمع من أجل ضرب مصداقية الجيش والشعب"، متعهداً بنشر الأسماء في الوقت المناسب.

وأشارت إلى تجديد قايد صالح أن حل الازمة الراهنة لا يكون إلا بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يمنع تمديد الفترة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية في 28 أبريل القادم.

وتناولت مواقف الأحزاب السياسية، منوهة أن الطبقة الحزبية والنخب الوطني تؤيد مقترح الجيش بتفعيل الدستور لإنهاء حالة الانسداد المستمرة منذ 11 مارس الجاري تاريخ إعلان الرئيس بوتفليقة الغاء الانتخابات الرئاسية.

وأخبرت صحف الأحد عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 59 آخرون بالرصاص الحي والاختناق قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة خلال أحياء فعاليات يوم الأرض الـ 43 والذكرى الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وتطرقت إلى القمة العربية الـ 30 التي تبدأ أعمالها اليوم بتونس.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن تظاهر محتجي السترات الصفراء في باريس ومدن أخرى للأسبوع العشرين ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.