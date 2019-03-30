أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالمسيرات المليونية التي شهدتها الجزائر العاصمة، وباقي المدن، للجمعة السادسة على التوالي، للمطالبة بإلغاء تمديد الفترة الرابعة، للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته في 28 أبريل القادم، مشيرة إلى أن المتظاهرين طالبوا أيضًا برحيل "سياسيين ورؤساء أحزاب ومسؤولين ورجال أعمال محسوبين على السلطة الحالية.

وتطرقت صحف السبت، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة التونسية، تحضير للقمة العربية غدًا، مخبرة عن إقرار بنود جدول أعمال القمة، والتأكيد على عروبة الجولان السوري المحتل، ودعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل القرارات الأمريكية والانتهاكات الإسرائيلية.

وتناولت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إعلان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن بلاده لن تلبي المطالب التي تمليها واشنطن عليها، في إطار تطبق القانون الأمريكي خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة.