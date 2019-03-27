أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري من أجل إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن قايد صالح استجاب لمطالب الشعب المطالب بالتغيير وبإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب المرض الذي يمنعه عن أداء مهامه.

وأشارت إلى أن المعارضة تطالب بمزيد من القرارات من أجل انتقال ديمقراطي سلس، داعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات تتولى التحضير للانتخابات الرئاسية في الآجال الدستورية.

وتابعت صحف الأربعاء التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد قصف متبادل بين حركة حماس وإسرائيل رغم التوصل إلى تهدئة بوساطة مصرية.

ونقلت ردود الأفعال العربية والدولية الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.