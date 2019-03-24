أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر عن خريطة طريق لإنهاء الازمة الراهنة في البلاد، مبدية استعدادها للتحاور مع قيادة مؤسسة الجيش الجزائري حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية بعد انقضاء فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 أبريل القادم.

وعرجت على إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن دحر تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر معقل لهم في الباغوز بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وتطرقت إلى مظاهرات محتجي حركة السترات الصفراء في فرنسا أمس، للأسبوع الـ19 على التوالي، ضد حكومة وسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى نزول الجيش للشوارع لمنع المتظاهرين من التجمع في جادة الشانزليزيه بعد نهب المتاجر وعمليات تخريب جرت الأسبوع الماضي.

وتناولت المسيرات الحاشدة في العاصمة البريطانية لندن، أمس، والتي طالب فيها المتظاهرون بإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متهمين حكومة تيريزا ماي وسياسيين بتغليط الرأي العام في سنة 2016.