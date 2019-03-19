اهتمامات الصحف الجزائرية الصادره الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم برسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري، أمس، داعيا فيها إلى الانخراط في مسار الفترة الانتقالية وفقا لقراراته المعلنة الأسبوع الماضي، من تأجيل الانتخابات الرئاسية وعقد مؤتمر للوفاق الوطني من أجل انتقال ديمقراطي هادئ.

وسلطت الضوء على تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على أن الجيش سيبقى "حصنا حصينا للشعب والوطن"، مشدداً على الإسراع بإيجاد حلول للأزمة الراهنة.

كما تطرقت إلى لقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع نظرائه في روسيا وألمانيا وإيطاليا وألمانيا، مشيرة إلى أنها تمحورت حول شرح خريطة الطريق التي وضعتها السلطات لانتقال السلطة بسلاسة من الرئيس بوتفليقة إلى رئيس جديد ينتخب بعد صياغة دستور جديد للبلاد قريبا.

وأنبأت صحف الثلاثاء عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس قبيل انطلاق القمة الأوروبية يومي 21 و 22 مارس الجاري لبحث العلاقات مع الصين، وكذلك الوضع في فنزويلا وسوريا.

وأخبرت عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم محلات تجارية ومداهمة منازل فلسطينية بمحافظة "سلفيت" وسط الضفة الغربية، بحثا عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل وإصابة مستوطنين إسرائيليين.