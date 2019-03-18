اهتمامات الصحف الجزائرية الصادره الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالمشاورات التي شّرع فيها رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نورالدين بدوي، مع شخصيات حزبية وسياسية وممثلي المجتمع المدني، من أجل تشكيل حكومة موسعة، مشيرة إلى رفض عدد من النقابات تلبية دعوة بدوي.

وتناولت تأكيد وزيرة الخارجية المالية كاميسا كامارا، التي تزور الجزائر حاليًا، أنها بحثت مع رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي، ونائبه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مساعدة مالي على استكمال تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

وعرجت صحف الاثنين، على تحذيرات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمتظاهري "السترات الصفراء" بتشديد القوانين الخاصة بحق التظاهر، من أجل وضع حد لعمليات التخريب التي تطال المباني والمنشآت العامة والخاصة خلال المظاهرات بالعاصمة باريس وغيرها من المدن، احتجاجًا على سياساته الاقتصادية.

وأنبأت عن شروع حكومة نيوزيلندا، في التحضير لمراجعة القانون الخاص بحيازة السلاح، وتقديم منفذ الاعتداء المزدوج على مسجدين في مدينة كرايس تيشرش، الجمعة الماضي، أمام القضاء لمحاكمته.

وأشارت صحف الجزائر، إلى مقتل اسرائيليين اثنين واصابة آخرين، بجراح خطيرة أمس، في عملية طعن وإطلاق نار، نفذها فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل في سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.