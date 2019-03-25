أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، نداء أحزاب في المعارضة لقيادة الجيش الجزائري من أجل التدخل لمرافقة انتقال السلطة بسلاسة بعد انقضاء ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن المعارضة تقترح هيئة رئاسية لإدارة فترة انتقالية مدتها 6 أشهر.

وتطرقت إلى القمة العربية المرتقب انعقادها أواخر الشهر الجاري تونس، لافتة إلى أن المتحدثة باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي أمس أن عودة سوريا إلى الجامعة غير مدرجة حتى الآن على جدول أعمال القمة العربية التي تلتئم في تونس نهاية مارس الجاري.

وتحدثت عن تعرض رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لمؤامرة من طرف وزراء في حكومتها للإطاحة بها على خلفية فشل الحكومة في تمرير اتفاق بريكست عبر البرلمان.

وأخبرت عن إعلان مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون أنه يتوجب على رئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا الرحيل بسبب قمعه للحريات والمعارضة في بلاده، مشبها سياسته بنظيره رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.