أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أن الجيش الجزائري هو صمام آمان لشعبه، وأن "البلد الآمن والمطمئن على حاضر أبنائه ومستقبلهم، هو ذلك البلد الذي يمتلك جيشا قويًا".

وأشارت صحف الجمعة، إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحراك الشعبي في الجزائر، المستمر منذ 22 فبراير الماضي، موضحة أنّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بلادينو، أكد أن "الكلمة حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية تعود للشعب الجزائري".

وتطرقت صحف الجمعة، إلى مشاركة عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة، في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين وخلّف 50 شهيدًا.