أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بعد 20 يوما من الترقب، مشيرة إلى أن مهمة الحكومة تقتصر على تصريف الأعمال والشؤون الجارية فقط.

وتابعت مواقف الطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات أهلية، لافتة إلى استمرار التباين فيها بين مؤيد لمقترحات القيادة العليا للجيش حول تفعيل مواد الدستور فيما يخص إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وتوقعت أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون اليومين القادمين عن استقالته من منصبه.

دوليا، تناولت صحف الجزائر البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة أمس بتونس، موضحة بأنها لم تخرج عن نطاق المسائل المطروحة في القمم السابقة، باستثناء التأكيد على عروبة هضبة الجولان السورية وتزع فتيل التوترات في المنطقة.