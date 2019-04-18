أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استخدم حق النقض "الفيتو" ضد قرار الكونجرس بشأن وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ، مؤكداً أن قرار الكونجرس يؤثر سلبًا على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش، ويشجع نشاطات إيران الخبيثة في اليمن.

واهتمت بانطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصري بحث تبدأ غدا بالخارج وبعد غد بالداخل على أن يتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 27 أبريل الحالي.

وسلطت الضوء على اتهام رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية ، الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب مالية على الفلسطينيين، بهدف إجبارهم على الاستسلام ، وذلك في الوقت الذي كشف فيه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" ستعلن بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن مقترح السلام في الشرق الأوسط يتطلب تنازلات من الجانبين.

وتحدثت الصحف عن تطورات الأوضاع في السودان ،مشيرة إلى إعلان المجلس العسكرى عن حزمة إجراءات إقتصادية صارمة لمحاربة الفساد وحركة الأموال المشبوهة، في حين أعلنت الحركة الشعبية في السودان قطاع الشمال وقف إطلاق النار من جانب واحد كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي