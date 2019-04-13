أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض بن عوف، تنازله عن منصبه، وتأدية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين رئيسًا للمجلس العسكري الحاكم بالسودان.

وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي ماكي سال، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وواكبت صحف السبت، تطورات الوضع على الساحة الليبية، مشيرة إلى إصدار المدعى العسكري الليبي أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأعضائه، وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.

وعرجت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى نجاح قوات الأمن المصرية في إحباط هجوم إرهابي، استهدف كمين "عيون موسى" الأمني.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 20 شخص وإصابة 48 آخرين، إثر تفجير إرهابي تبناه فرع من حركة طالبان في سوق خضار بمدينة كويتا، جنوب غرب باكستان.