اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس التزامها الكامل بدعم انطلاقة السودان اقتصادياً ليتمكن من لعب دوره الطبيعي في المنطقة.

ونقلت عن عضو فريق الوساطة بجنوب السودان، ضيو مطوك قوله أن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في عملية السلام في السودان.

وأخبرت عن مقتل قائد ميليشيا الحوثيين في جبهة "البرح" غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن، في عملية نوعية للقوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي.

ولفتت الانتباه إلى إصابة عشرات العراقيين ورجال الشرطة بتجدد المواجهات خلال احتجاجات ضد الحكومة العراقية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وأشارت إلى اقتحام أعداد كبيرة من وحدات القمع الإسرائيلية فجر أمس، قسم (2) في معتقل "ريمون".

وركزت على تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وذلك من أجل خلق ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي.