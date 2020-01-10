اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على نبأ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب تونس.

ونقلت الصحف حالة الترقب التي تعيشها تونس في انتظار عقد البرلمان التونسي جلسة علنية اليوم لمنح الثقة من عدمها لأعضاء الحكومة الجدد وسط مخاوف شعبية من عدم منح الثقة للحكومة وعودة المفاوضات للنقطة صفر في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم.

وكتبت صحف الجمعة في الشأن المغاربي عن دخول الجزائر بقوة على خط الأزمة الليبية حيث شهدت العاصمة الجزائرية هذا الأسبوع لقاءات دبلوماسية مكثفة إقليميًا ودوليًا خصوصًا بعد إعلان الرئيس عبدلمجيد تبون عن مبادرات لحل الأزمة الليبية بدعم من إيطاليا.

وتوقفت عند إدانة الأردن إعلان السُلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت صحف تونس إلى تجدد الاحتجاجات والاضطرابات العمالية في فرنسا.