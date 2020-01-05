اهتمامات الصحف العراقية الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع الرئيس العراقي برهم صالح، وبحثا خلاله مستجدات الأحداث بالمنطقة، مؤكدًا - أيده الله - حرص المملكة على أمن واستقرار العراق وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة بالمنطقة.

ونوهت بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتمديد الفصل التشريعي للمجلس نظرًا للظروف الحساسة التي يمر بها العراق، ومن بينها تسمية رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وعرجت صحف الأحد على الشأن الأمني، مبرزةً إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية الليلة الماضية سقوط عدد من الصواريخ في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية في العاصمة، فضلًا عن قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين من دون خسائر بشرية.