اهتمامات الصحف العراقية السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على التجاذبات الجارية حول المرشح الأكثر مقبولية من قبل جميع الأطراف لتبوء منصب رئاسة الحكومة , خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

ورجحت الصحف أن يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح غداً الأحد إسم المرشح لرئاسة الحكومة ، من بين 48 شخصا رشحتهم الكتل السياسية ورشحوا أنفسهم أو رشحتهم ساحات التظاهر لشغل هذا المنصب.

وتناولت موضوع الفراغ الدستوري أو الحكومي المحتمل نتيجة انتهاء المدة الدستورية "الـ15 يوما" لاختيار رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ، متوقعة أن تواصل حكومة تصريف الأعمال الحالية عملها لحين التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة في مجلس النواب.