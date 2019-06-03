اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اقتحام ،1200 مستوطن يهودي المسجد الأقصى ، وسط حماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة ، وتصدي المعتكفين في الاقصى لقوات الاحتلال ولعصابات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية .

وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس .

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتوجيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالبها بوقفها بشكل فوري وتحذر من تبعاتها.

وأوردت صحف فلسطين إدانة الرئاسة الفلسطينية بشدة مسلسل الاقتحام والعدوان على المقدسات وتدنيس حرمة المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، والتعرض لحياة المصلين داخله.