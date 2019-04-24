أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث تابع المجلس باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

كما اهتمت بإدانة مجلس الوزراء المملكة واستنكاره لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مجدِّداً تأكيد وقوف المملكة وتضامنها مع هذه الدول ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف.

وعرضت الصحف لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحيث بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 27 مليونا و193 ألف بنسبة 44.3 % بينهم 26 مليونا بنسبة 96 % أصوات صحيحة، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا بنسبة 3.6 %.

ونقلت إعلان رئيس وزراء حكومة العدو المكلف بنيامين نتنياهو عن أنّه في حال نالت حكومته التي يعمل على تأليفها ثقة البرلمان الإسرائيلي، فسيطلق إسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إحدى المدن في هضبة الجولان، نتيجة وتقديرا لدعمه.

وأخبرت الصحف اللبنانية عن تبنّي تنظيم "داعش" الإرهابي لسلسلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في دولة سري لانكا، وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح.