أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إحباط جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية هجوماً إرهابياً على مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض، أسفر عن مصرع منفذيه.

وسلطت الصحف الضوء على الأجواء السياسية المتصلة بإنجاز الموازنة اللبنانية ومعالجة التداعيات الخطيرة للملف المالي والاقتصادي، في ظل مناخ سياسي متوتّر داخليا عزّز احتمال تعقيد المساعي لاستعجال إحالة الموازنة إلى مجلس الوزراء وإقرارها.

وركزت الصحف على القمة الفلسطينية المصرية التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، وجرى خلالها التوافق على استمرار التنسيق لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وعرجت صحف لبنان على اختتام مراكز الاقتراع في جمهورية مصر العربية عملية الاستفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري.

ومن دولة سريلانكا عادت صحف الثلاثاء بوقائع مذبحة إرهابية حصدت المئات من المدنيين في تفجيرات إرهابية ضربت فنادق وكنائس، الأمر الذي لاقى صدى سلبياً وتنديداً واسعاً مع مختلف دول العالم.

وأخبرت الصحف عن تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية أمس، حملتها على إيران في إطار فرض "أقصى الضغوط" عليها، معلنة عن إنهاء الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.