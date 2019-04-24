أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة القمة التشاورية "المصغرة للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة أمس على تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية من 15 يوم الى 3 أشهر .

وعرجت الصحف إلى نتيجية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية ، بموافقة 23 مليونًا و416 ألفا و741 ناخباً بنسبة 83ر88% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ولفتت الانتباه إلى إعلان الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تابعة لحكومة «الوفاق» بطرابلس حاولت الإغارة على قاعدة الجفرة أمس بواسطة المضادات الأرضية للقاعدة الجوية التابعة ، وإرسال الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وذكرت الصحف أن حوالي 22 ألف مستوطن يهودي، استباحوا مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة على مدى اليومين الماضيين وذلك بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي في وجه الفلسطينيين والمصلين المسلمين، في تعد سافر على حرمة الحرم بمناسبة الأعياد اليهودية.

وسلّطت صحف القاهرة الضوء على اعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في البلاد ، وأسقطت 321 شخصا و500 مصاب.