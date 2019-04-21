أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم عملية التصويت التي بدأت أمس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل، لافتة الانتباه إلى تواصل التصويت لليوم الثاني للمصريين بالخارج.

وأشارت الصحف إلى الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس جامعة الدول العربية اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناءً على طلب من دولة فلسطين، لبحث "صفقة القرن"، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وتناقلت مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي روان وايدن، بشأن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وواكبت صحف الأحد انطلاق أعمال مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار العراقي أمس في بغداد.

وتابعت إعلان الجيش الليبي أنه بسط سيطرته على كوبري مطار طرابلس الدولي، وكوبري وادي الربيع بالكامل، وأنه يتأهب للبدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس.

وتحدثت صحف مصر عن وقوع اشتباكات عنيفة بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في باريس، قبل أيام قليلة من كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإصلاحات المرتقبة على ضوء "الحوار الوطني الكبير".