أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

سلّطتالصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على الاجتماعين اللذين تستضيفهما القاهرة اليوم على مستوى القمة، الأول اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، والثاني اجتماع قمة الترويكا لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب، الذي سلّمه رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن آخر تطورات الأوضاع في السودان.

وتابعت صحف الثلاثاء لقاء الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس النواب القبرصي ديميترس سيلوريس، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضايا السياسية بالمنطقة.

وواكبت اجتماع الدورة (63) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أمس، مبرزة اجتماع الدورة (42) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتحدثت عن انتهاء عملية التصويت أمس في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على تعديل الدستور المصري، وبدء عمليات الفرز، وتجميع الأصوات بمقار اللجان الفرعية، تمهيدًا لإرسال نتائجها إلى اللجنة العامة، وإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري.

ولفتت الانتباه إلى إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا، على خلفية سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة كولومبو وضواحيها، وأسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وتطرقت صحف مصر إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت كذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، واعتقلت 10 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية المحتلة.