اهتمامات الصحف المغربية السبت



تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إدانة المغرب بقوة، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، والواقعة في منطقة مصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو" .

وتناولت الصحف تطورات المشهد السياسي في تونس، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، لافتة إلى تولي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر الرئاسة مؤقتا ،وتعهده في خطاب إلى الشعب التونسي، بالعمل على إرساء السلم الاجتماعي و دعم الحوار.

وتحدثت الصحف عن مأساة فقدان أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، في عرض البحر الأبيض المتوسط ،بعد غرق الزورق الذي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.

وتناقلت الصحف قرار الرئيس الفلسطيني، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين.