اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها بما تشهده المنطقة من توترات، مبرزةً دعوات الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

وأشارت إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف برنامج التدريب العسكري للضباط الباكستانيين.

وتناقلت صحف الأحد الأنباء عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إثر ماتشهده المنطقة من توترات.

وأخبرت صحف باكستان عن رفض أكثر من عشر أقاليم في الهند تطبيق قانون الجنسية الجديد المثير للجدل مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في الهند ضد هذا القانون.