اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتابعت مستجدات التشاور الجاري بين الحكومة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بشأن سن تشريعات جديدة لتوضيح آلية التمديد في خدمة قائد الجيش.

واهتمت برفض باكستان لصحة مزاعم الهند حول عودة الحياة إلى طبيعتها في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وأخبرت عن تحذير باكستان للهند بقدرتها على التعامل مع أي عدوان بقوة، وذلك رداً على تهديدات قائد الجيش الهندي بشأن القيام بضربة عسكرية استباقية ضد باكستان.

وتطرقت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 بجروح إثر اندلاع حريق في مستودع للجلود في مدينة لاهور التجارية.

اقتصادياً أشارت الصحف إلى ارتفاع معدل التضخم في باكستان بنسبة 11.11% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي يحتفظ به البنك المركزي الباكستاني بنسبة 5.3 ٪.

وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء مقتل رئيس الأركان العاملة للقوات المسلحة التايوانية إثر تحطم مروحية عسكرية.