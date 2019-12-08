اهتمامات الصحف التونسية الأحد



سيطرت التوترات التي يشهدها مجلس نواب الشعب التونسي على اهتمامات الصحف التونسية لهذا اليوم التي عكست امتعاض الشارع التونسي من المشاحنات داخل المجلس، وتعطل أعماله بسبب اعتصام كتلة الحزب الحر الدستوري في مبنى المجلس.

وتابعت في شان آخر، تأكيد أوساط سياسية متعددة قرب إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته الجديدة بعد تقدم المشاورات بين الأحزاب السياسية.

وكتبت صحف عن تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أن الدفاعات الجوية الروسية الموجودة في ليبيا أسقطت طائرة أمريكية فوق سماء العاصمة طرابلس، في مؤشر على تحول ليبليا إلى مسرح للصراع بين القوى الدولية.

وتحدثت عن بدء الجزائريين في المهجر أمس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

ونقلت عربيا، تصريحات مصادر محلية وطبية عراقية عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 80 آخرين بجروح، بعد هجوم مليشيات مسلحة بالرصاص وقنابل "المولوتوف" على مئات المعتصمين وسط بغداد.

ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي، إلى تأكيد حلف شمال الأطلسي في ختام أعمال قمته في العاصمة البريطانية لندن، على التضامن والوحدة داخل الحلف رغم الاختلافات الحادة بين الدول الأعضاء.