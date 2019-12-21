اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي تعهد بعدم السماح لأي جهة بزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.

واهتمت بتأكيد باكستان قدرتها على الدفاع عن سيادتها والتعامل مع أي عدوان من جانب الهند.

وتناقلت رفض الحكومة الباكستانية مزاعم الهند حول تراجع أعداد الأقليات الدينية في باكستان بسبب تعرضهم للاضطهاد.

وعرجت على منع وزارة الداخلية الباكستانية المسؤولين الحكوميين من تداول المعلومات الحساسة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للحد من تسربها.

وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب باكستان أمس بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتطرقت إلى تجدد الاشتباكات بين القوات الباكستانية والهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.

وأشارت إلى مقتل جندي باكستاني وإصابة أربعة آخرين بانفجار استهدف قوات الجيش على الحدود مع أفغانستان.

اقتصادياً تناقلت صحف باكستان موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة بقيمة 452.4 مليون دولار من قرض قيمته 6 مليارات دولار لصالح باكستان.