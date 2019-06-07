اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة
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اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بخطاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، للشعب الجزائري أمس، وتجديده فيه الدعوة للطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى الحوار والتشاور.

وتوقعت أن يشارك مئات الجزائريين في الساحات والشوارع بالعاصمة وبقية المدن في مسيرات الجمعة 16 من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الديمقراطي وتأكيد دعم خطة الجيش للخروج من الأزمة.

وفي شأن محلي آخر.. أشارت صحف الجمعة، إلى ترتيبات انتهى منها نواب البرلمان من أجل استجواب وزير المالية محمد لوكال حول قضية التمويل غير التقليدي وطبع الحكومة مبلغًا 4200 مليار دينار (42 مليار دولار تقريبًا) لسد العجز في الخزينة العامة وميزان المدفوعات.

دوليًا.. تابعت صحف الجزائر، التطورات التي تشهدها أوروبا بعد التقدم الذي حققته الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي، لافتة إلى أن ذلك سيزيد من نشر الكراهية ضد المسلمين هناك.

 

 

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اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة



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اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة



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