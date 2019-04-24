أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اصدار المجلس العسكري الانتقالي أمس ، قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.

ونشرت الصحف إعلان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مكيلا جيمس، أمس استعداد واشنطن للاستمرار في الحوار مع المجلس العسكرى ودعمها لخيارات الشعب السوداني، مضيفة أن الوقت يمر بما يستوجب على الحكومة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع.

وعرجت صحف الصباح على دعوة القمة الأفريقية التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، في بيان مشترك مع مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس، إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في السودان 3 أشهر، من أجل انتقال سلمي للسلطة.

ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة والتي تسري منذ 18 ديسمبر بموجب اتفاق السويد.

وسلطت صحف السودان الضوء على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس ، الإدارة الأمريكية برفع الإجراءات العقابية، التي اتخذتها بحق السلطة الفلسطينية.