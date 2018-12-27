اهتمامات الصحف السودانية الصادره الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير أمس بالخرطوم مع رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان (البرلمان) يحيى بن محفوظ المنذري حول تطوير العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وعرجت على موافقة لجنة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي على خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت إعلان سلطات الأمن الباكستانية، أمس إحباط هجوم إرهابي في مدينة كجرانوالا التي تبعد 80 كيلومتراً عن لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير السلطات الإندونيسية أمس من احتمال تدهور الأحوال الجوية بشكل كبير على طول السواحل القريبة من بركان -أناء كاراكاتوا- التي اجتاحتها امواج المد العالية –تسونامي- مؤخرا.