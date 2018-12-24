مقدسي يهدم سور منزله بضغط من الاحتلال

هدم المواطن المقدسي أحمد صيام، ليلة أمس سورا محيطاً بمنزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بضغط من بلدية الاحتلال في القدس؛ والتي كانت أخطرته بضرورة هدمه، بحجة بنائه دون ترخيص.

وكان المواطن صيام هدم مؤخرا (موقفا لمركبته ودرجا ومخزنا) بقرار من بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة لنفس الذريعة (البناء دون ترخيص).