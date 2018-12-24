قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا وفتى من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا وفتى من القدس.

إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فؤاد علي الخطيب، بعد ان داهمت منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الفتى يزن الحتاوي من بلدة الرام شمال مدينة القدس واقتادته الى أحد مراكزها للتحقيق.