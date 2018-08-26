

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع الطرق المؤدية إليه هو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وشددت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صدر عنها، مساء اليوم أن المسجد الأقصى المبارك لن يخضع لأي قوانين أرضية، وليس للمحكمة "الإسرائيلية" أي صلاحية على المسجد، وأن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الأقصى ,وسيبقى مسجداً إسلامياً خالصاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وحذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد، كما حذرت من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ومن خلفهم السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على الأقصى المبارك.