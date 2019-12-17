اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الأممي غسان سلامة لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وتأكيد عقيلة فقدان الاتفاق السياسي لأي قيمة قانونية بوصف أن بنوده لم ينفذ منها أي شيء، واستمراره لهذه المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وعرجت الصحف على بيان السفارة الأمريكية الذي عبرت فيه عن ارتياح بلادها لرؤية الشركاء الليبيين، في ختام الحوار الاقتصادي العاشر، مؤكدة أن هذه العملية تظل إحدى ركائز تعاملنا الدبلوماسي مع ليبيا، موضحةً التزام الولايات المتحدة بالحوار مع جميع الأطراف الليبية للمساعدة في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية.