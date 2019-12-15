اهتمامات الصحف الليبية الأحد



واصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحةً استمرار تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة وسط سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، مشيرةً إلى استمرار الكر والفر في عدد من المحاور بين الطرفين.

وسلطت الضوء على بيان القيادة العامة للجيش، ودعوتها إلى عدم الزج بمدينة مصراتة التي تعد العاصمة الاقتصادية لليبيا لأتون معركة طرابلس، موضحةً أنها رصدت وصول شحنات من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

وتطرقت صحف صباح الأحد إلى تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا غير مقبولتين بالنسبة إلى إيطاليا، مضيفًا أنهم يتغاضون عن حقيقة أن الجزر اليونانية تقع وسط الفضاء البحري، ووصف مذكرتي التفاهم بـ«العبثيتين من الناحية الدولية.