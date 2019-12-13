اهتمامات الصحف الليبية الجمعة



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر “ساعة الصفر” واقتحام طرابلس والتقدم نحو قلبها.

وتحدثت عن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال المحدودة اتفاقيتين للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقتين 91 و107 في حوض سرت.

وأشارت الصحف الليبية إلى إعلان وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق استئناف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.