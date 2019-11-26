اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة وخصص لبحث تداعيات القرار الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وأبرزت الصحف أن المغرب جددت التأكيد خلال هذا الاجتماع على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ونصره الشعب الفلسطيني.

وواصلت الصحف اهتمامها بحالة الترقب التي تسود تونس في انتظار الإعلان عن تشكيل الجديدة، ونقلت تصريحات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي أعلن عن تقدم وصفه بالجيد في المشاورات التي يجريها لتشكيل فريقه الحكومي.

وتناولت صحف صباح الثلاثاء الوضع في لبنان مع بلوغ المظاهرات غير المسبوقة المطالبة برحيل الطبقة السياسية يومها الأربعين في غياب أي مؤشرات على حل سياسي مرتقب.

كما واصلت الصحف اهتمامها بالاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الثاني في العراق وسط اضطرابات أمنية وسقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتطرقت الصحف إلى إطلاق الرئيس الكولومبي للحوار الوطني من أجل تهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تواجهها حكومته.