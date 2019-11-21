اهتمامات الصحف التونسية الخميس

توسعت الصحف التونسية الصادرة اليوم في الحديث عن الأجواء المتوترة التي ترافق المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية المكلف من أجل تشكيل حكومة جديدة، مشيرةً إلى رفع الأحزاب المعنية بالمشاورات سقف مطالبها من أجل دعم الحكومة المنتظرة وهو الأمر الذي يعمق من حالة الضبابية على المشهد السياسي التونسي.

وأوردت في الشأن المغاربي، تجديد المبعوث ألأممي إلى ليبيا غسان سلامة، طلبه بضرورة توفير المجتمع الدولي لما سماها الظروف الملائمة لتنفيذ التسوية السياسية وإنهاء العنف المسلح في ليبيا.

وتحدثت صحف الخميس في الشأن العربي، عن إعلان السلطات الفلسطينية عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

ولفتت دوليًا إلى توسع رقعة الاحتجاجات في إيران لتشمل 22 محافظة، مشيرةً إلى خروج الكثير منها عن السيطرة.

وكتبت صحف تونس عن توصل الحكومة الفنزويلية وفصائل في المعارضة إلى اتفاق عقب شهرين من المباحثات.