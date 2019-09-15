اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب أن الإرهاب وحش خرج عن سيطرة العالم، ويدمر آمال الشعوب وطموحاتها، مبينًا أن الدولة أمام خيارين إما مواجهة الإرهاب أو تسليم البلاد له.

وواكبت زيارة الرئيس الإيريتري أسياس أفورقي أمس إلى الخرطوم لإجراء مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الإقليم.

وأخبرت صحف الأحد عن بدء الانتخابات الرئاسية التونسية اليوم، موضحة أن أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحًا.

وأشارت إلى إعلان الجيش الوطني الليبي عن مقتل ثلاثة قادة عسكريين ليبيين بارزين بقصف طيران تركي مسير جنوب العاصمة طرابلس.

ونوّهت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى تحذير هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن العاصفة المدارية "أمبرتو" ستضرب جزر الباهاما بعد تدمير إعصار "دوريان" للجزر ذاتها قبل أسبوعين، بينما تسبب إعصار "فاكساي" باليابان في أضرار بلغت 3ر19 مليار ين ياباني.