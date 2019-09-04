اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باجتياز عدد من النواب في حزب المحافظين ونواب المعارضة بنجاح المرحلة الأولى في طريقهم إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأفادت الصحف أن النواب صوتوا بواقع 328 صوتا مقابل 301 لصالح فرض سيطرتهم على جدول أعمال مجلس العموم، وهو ما يتيح لهم سن قانون بتأجيل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا وافق النواب على مقترح التأجيل.

وتساءلت عن الخطوة التالية التي تنتظر بريطانيا بعد هزيمة حكومة، بوريس جونسون، أمام مجلس العموم بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن الهزيمة تركت رئيس الوزراء بوريس جونسون دون أغلبية برلمانية، وأضرت بخطته للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبقي خيار الانتخابات أفضل ورقة بين يديه.

وأخبرت الصحف أن 21 نائبا من حزب المحافظين بمجلس العموم مهددون بالطرد بعد تصويتهم مع المعارضة ضد حكومة بوريس جونسون.

وذكرت الصحف أنها تدعم إجراء انتخابات عامة مبكرة، وتقول فيه إن بريطانيا بحاجة إلى برلمان جديد، وذلك عقب الأحداث التي وقعت أمس في مجلس العموم.

وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني سيشهد اليوم مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون حاسمة وقد تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت الصحف إعلان مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أن وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021، وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يرفع الكلفة الاجمالية إلى أكثر من 8.3 مليارات جنيه للميزانية منذ استفتاء 2016، وسيخصص المبلغ الإضافي أساساً للشرطة والحدود والموانئ.

وذكرت الصحف أن إيران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم ناقلة نفط بريطانية احتجزتها في يوليو بمضيق هرمز بالخليج العربي.