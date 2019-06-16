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اهتمامات الصحف المصرية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الأحد

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى بيلاروسيا، لعقد مباحثات قمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث سُبل التعاون الاقتصادي والتجاري والفني العسكري بين البلدين.

وسلّطت الضوء على الاجتماع الرابع لهيئات مكافحة الفساد بإفريقيا الذي أوصى في ختام أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ، بتعزيز تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد لتنفيذ المهام المنوطة بها، ووضع آليات من شأنها استرداد الأصول المنهوبة.

وتابعت صحف الأحد، زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى السودان، لعقد مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان، بشأن تطورات الأوضاع في البلاد.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مباحثاته أمس مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، بتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في مياه الخليج.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الجيش الليبي صد هجومًا على مطار طرابلس.

وتحدثت الصحف عن مشاركة عشرات الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة رام الله، رفضًا لعقد المؤتمر الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين يومي 25 و26 يونيو الجاري.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 45 شخصًا في معارك وقصف جوي بشمال غرب سوريا.

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