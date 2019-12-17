اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) خلال لقائه أمس مع مديرها العام شو دونيو إلى دعم الدول التي تمر بنزاعات واضطرابات لتخفيف الأزمات الإنسانية التي تمر بها وتلبية احتياجات شعوبها.

ونوّهت إلى مطالبة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أهالي طرابلس بدعم الجيش الوطني، مؤكدًا رفضه التدخلات الخارجية في بلاده.

ولفتت الانتباه إلى تصاعد الاحتجاجات في العراق، ومطالبة واشنطن بغداد بإيقاف قصف المنشآت الدولية في البلاد، وضرورة اتخاذ الإجراءات لإيقاف ذلك.

وتحدثت عن إرجاء الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس المقبل، بعد احتدام المظاهرات في البلاد.

وسلّطت الضوء على دعوة أيرلندا دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات للتصدي لـ "أي تدخل إسرائيلي غير مسئول وغير مشروع" في غور الأردن، وإيجاد تسوية على أساس مبدأ "حل الدولتين".