اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على شروع السودان في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر الإنتربول والأجهزة المحلية، لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة، حول الأوضاع بالبلاد.

ونقلت عن رئيس اللجنة العليا للتحقيقات في الاحتجاجات السودانية، عامر محمد إبراهيم، أن عدد القتلى بلغ نحو 29 شخصًا.

وعرجت صحف الجمعة على قصف مليشيات الحوثي الانقلابية أمس، شركة مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، أسفر عن احتراق إحدى صوامع الغلال وتلف كميات كبيرة من مادة القمح.

وأشارت إلى اعتقال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 شابًا فلسطينيًا خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأولت صحف السودان اهتمامًا بتجديد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) أمس، استمرار إغلاق موانئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية، التي تنقذ مهاجرين في البحر الأبيض الأبيض المتوسط ، التي تقترب إحداها من جزيرة صقلية الإيطالية.