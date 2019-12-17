اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتسريع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي من نسق مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة، وذلك بعد مطالبته بمهلة دستورية ثانية لتشكيل الحكومة، مشيرة في ذات الإطار إلى إعلان حزبي التيار الديمقراطي وحزب الشعب استعدادهما بحث سبل انضمامهما للتركيبية الوزارية المرتقبة.

وكتبت في الشأن المغاربي، عن اشتداد التناحر الإقليمي في ليبيا، موردة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، استعداد بلاده تقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا وذلك بعد توقيع أنقرة مع حكومة السراج اتفاقا أمنيا.

وتطرقت في الشأن العربي، إلى إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون، استشارت نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء رغم رفض الشارع الذي شهد خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحدثت دوليا، عن حالة الشلل التي اصابت العاصمة الفرنسية باريس، نتيجة موجة الإضرابات التي شملت جل القطاعات احتجاجا على قانون تعديل نظام التقاعد.