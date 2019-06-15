اهتمامات الصحف الليبية السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل توفير الأماكن للأسر النازحة من مناطق القتال، وكذلك الجهود الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية لتأمين العاصمة ومداخلها وكذلك الطريق الساحلي وذلك لحفظ الأمن والاستقرار وتكثيف الدوريات الأمنية وتسهيل حركة السير للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون.

وأشارت إلى الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية محمد سياله مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، بهدف سبل تسوية الأزمة في ليبيا، والمبادرات التي تسعى حكومة الوفاق لإطلاقها من أجل وقف الاشتباكات وحماية المدنيين.

ونوهت صحف السبت، إلى الإدانات الواسعة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعدد من المنظمات المدنية جراء الإعتداء الآثم على إستشارى القلب الدكتور أبوبكر الأجنف، من قبل مجموعة مسلحة، ولفتهم إلى أن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وتطرقت إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامه، أن هناك إمكانية لعودة الحوار في ليبيا، بعد أكثر من شهرين على اندلاع النزاع المسلح بين الفرقاء السياسيين.

وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتفاقهما على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية والخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها.