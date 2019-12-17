اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئاسة الفلسطينية أن قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية.

وأوردت تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها.

ونشرت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، الدول كافة، بوضع عناصر ميليشيات وعصابات المستوطنين وقادتها، على قوائم الإرهاب الدولية ومنعهم من دخول أراضيها.

ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت النظر إلى إعلان المجلس الدستوري، رسميًا انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي بنسبة 13، 58 %. ورصدت فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية محددة على وزيرين في جنوب السودان متهمين ب"عرقلة" عودة السلام الى هذا البلد.

وواكبت مواصلة القوى السياسية العراقية المشاورات النيابية للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.