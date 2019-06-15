اهتمامات الصحف الباكستانية السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

واهتمت باتفاق باكستان وقيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والمواصلات.

وأشارت صحف السبت، إلى تجديد باكستان رغبتها في تحسين العلاقات مع كافة الدول لاسيما الهند لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وتطرقت إلى لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش الاجتماع الـ 19 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" الذي انعقد أمس في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.

وتطرقت إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية لتهبط إلى أدنى مستوى لها في التاريخ بنهاية الأسبوع المنصرم.

وعرجت الصحف على الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع أفغانستان.

وأخبرت عن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في باكستان بسبب العجز في الانتاج والاستهلاك الذي ارتفع مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي، تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والجهود التي تبذلها السلطات الأفغانية للقضاء على تهديد التنظيمات الإرهابية.