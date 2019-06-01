اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال القمة العربية الطارئة التي انعقدت أمس بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ، و بمشاركة قادة و رؤساء عدد من الدول العربية.

وتابعت الجولة التي يقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر و التي شملت الرباط و عمّان و القدس المحتلة، بهدف طرح الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرقت تواصل قوات النظام السوري قصفه لمناطق في محافظة إدلب مخلفًا مزيدًا من القتلى في صفوف المدنيين.

وواكبت فصول الأزمة في السودان موردة إعلان مسؤول بالمجلس العسكرى السوداني،أمس، أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة تحوز الأغلبية فى صناديق الاقتراع.

اقتصاديا تابعت الصحف المغربية فصول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في ظل تداعيات الاجراءات المتخدة من قبل واشنطن ضد عملاق الاتصالات الصيني