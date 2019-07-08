اهتمامات الصحف الليبية الاثنين



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في قمة الاتحاد الإفريقي النيجر، مشيرة إلى لقاءاته مع قادة الدول الإفريقية متناولا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات في عدة محاورفى منطقة مطار طرابلس ، ومنطقة الأحياء البرية ووادى الربيع.

وتطرقت إلى نائب المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز مع عدد من أعضاء مجلس النواب خلال زيارتها إلى طبرق ، وتم بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.وبينت دعوة بابا الفاتيكان، إلى إقامة «ممرات إنسانية» لإغاثة المهاجرين، وذلك بعد قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء مطلع الأسبوع، والذي أسقط 53 قتيلاً.